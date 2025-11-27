巨人の泉圭輔投手が２７日、都内の球団事務所で契約更改を行い、８５０万円減となる年俸３５００万円でサインした（金額は推定）。来季は、先発に挑戦することを表明している右腕は「開幕ローテーションに入ることが１番理想。ただそれより先に開幕までに先発をクビにならないように。開幕ローテを争う権利をまずはしっかり来年の３月まで持っていたいと思います」と語った。泉は今季は、けがもありリリーフでわずか１０登板に