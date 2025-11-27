タレントの辻希美（38）が、広々とした自宅リビングで過ごす、生後3カ月の次女の顔出しショットを公開した。【映像】無防備な授乳中の様子2025年8月8日、第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女の子どもたちを育てている辻。これまで自身のSNSで、無防備な授乳中の様子やお風呂後の夢空ちゃんとの2ショットなど、育児の様子を見せてきた。自宅リビングでくつろぐ次女・夢空ちゃんの顔出しショットを公開2025年11月25日