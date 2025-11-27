香港で大規模な火災事故が発生するなか、音楽授賞式「2025 MAMA」の開催延期の可能性が浮上している。【写真】Stray Kidsメンバー、キンプリとの“意外な交友関係”11月26日（現地時間）、香港北部・大埔（タイポ）地区の高層アパート団地で大規模な火災が発生した。27日の現地メディアの報道によると、李家超（リ・カチョウ）香港行政長官は、この火災で44人が死亡したと明らかにした。負傷者は29人、行方不明者は279人に上るとさ