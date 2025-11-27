フリーアナウンサーの山本萩子（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。カフェテラスでの笑顔ショットを公開した。自身のインスタグラムで「小麦大量摂取！」とつづった。そしてカフェテラスで微笑む両肘を立ててあご乗せポーズSを投稿した。ネットでは「可愛い」「モナリザの微笑みは健在」「お美しい」などの声が上がった。