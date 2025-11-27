【新華社北京11月27日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は26日、香港特別行政区大埔区で同日起きた高層住宅団地火災の犠牲者と殉職した消防士に哀悼の意を表し、遺族と被災者にお見舞いの意を示した。また、消火に全力を尽くし、死傷者と被害を最小限に抑えるよう求めた。