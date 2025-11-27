ロングセラーの「チョコパイ」が進化した「生 チョコパイ」シリーズに、冬春限定のストロベリー味が仲間入りします。2025年12月1日(月)に発売される「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」は、果汁入り(※1)苺ホイップをふんわり食感のケーキでサンドし、ホワイトチョコで優しく包み込んだキュートな一品♡白×ピンクの華やぐビジュアルは季節感もたっぷりで、仕事や家事の合間にも気軽に楽