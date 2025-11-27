NGT48の大塚七海（25）が出演するCMが、11月25日から新潟県内で放送されている。建設業の藤木鉄工のCMで、大塚は初の単独CM出演になる。27年で創業100周年を迎える同社に勤める兄の仕事内容を知った妹が、兄に頼もしさを感じる内容。「都市の未来を創る」篇と「頼りにしてるぞ」篇がある。大塚はナレーションも務めている。2曲連続でシングルのセンターを務めるほか、ファースト写真集を来年2月13日に発売予定と活動の場を拡大中。