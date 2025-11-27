プロレスラーの青柳優馬選手は11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。事故を起こしたことを謝罪するも、厳しい声が寄せられています。【実際の投稿】ファンへ謝罪「待ってます」全日本プロレスは公式Webサイトにて、「2025年11月23日（日）16時30頃、沼津市内にて、弊社所属の青柳優馬選手が運転する車両による、車同士の衝突事故が発生致しました」と報告。現在は「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行って