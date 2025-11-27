『星のカービィ』をモチーフにしたスイーツ「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が、12月1日（月）〜12月31日（水）の期間、「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」や「カービィカフェ」などで発売される。【写真】便利な内ポケット付き！ 「スクエアトートバッグ」の詳細■期間限定で展開今回「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」のコラボで発売される「カービィのストロベ