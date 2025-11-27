「ファミリーマート」は、「ファミマのおせち2026」35品の予約を全国で受付中。今回のメディア説明会では、ラインナップの中でも特に注目を集める5品の実物がずらり勢ぞろい。クランクイン！トレンドでは、老舗「八百彦本店」の人気おせちに入る料理3品を試食してきたので、気になるお味をひと足早くレポートします！（取材・文・写真＝西門香央里）【写真】メイン料理を選べるのが嬉しい！贅沢な食を味わえる「欲望おせち」■