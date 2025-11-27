古都・奈良の世界遺産に、海外メーカー各社が誇る最新の電動車が集結しました。世界遺産・薬師寺の境内にずらりと並んだ電気自動車や燃料電池自動車といった「電動車」。ポルシェやＢＭＷ、キャデラックなど、海外の名だたる自動車ブランドが一堂に会しました。これは、ＪＡＩＡ＝日本自動車輸入組合の創立６０周年を記念して開かれたイベントです。最新の電動車の試乗会や展示会のほか、阿弥陀三尊浄土図が祀られている食