３０年前に大阪府堺市で起きた少年４人による集団リンチ殺人事件で息子を失った母親が、遺族に寄り添うことの大切さを訴えました。「息子が亡くなってからきょうまで、本当に悲しみ、苦しみ、怒り続けていました」警察官や行政職員らに思いを語るのは、集団リンチで息子を亡くした一井彩子さん（６１）です。１９９５年８月、堺市で当時中学３年生だった勝くん（当時１５）は、中学生や卒業生４人から暴行を受け、死亡しま