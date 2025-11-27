和歌山市で26日午後、アパートの解体現場で転倒した重機のアーム部分の下敷きになり、52歳の男性作業員が死亡しました。男性作業員は重機の移動の誘導にあたっていたということです。11月26日午後4時頃、和歌山市杭ノ瀬にあるアパートの解体現場で「作業員が重機の下敷きになった」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、解体作業を終え、重機をトラックに移動させていたところ、バランスを崩して倒れ、近くにい