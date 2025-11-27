11月9日（日）、Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」のホーム・フクダ電子アリーナで、選手プロデュースの限定お弁当が販売されました！今回は千葉県木更津市出身で、2025年にジェフユナイテッド市原・千葉に5年ぶりに復帰した、鳥海晃司選手による「富里産の野菜たっぷり旨塩ねぎから揚げ弁当」。オレンジページが監修して、300食限定でした。蘇我駅でポスター告知もしてくださいました♪あいにくの雨天だったのですが