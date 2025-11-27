11月26日朝、大阪の十三でバイクを運転していた男性が、トラックにひき逃げされ死亡した事件で、56歳のトラック運転手の男が逮捕されました。ひき逃げや過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、吹田市のトラック運転手・崎浦旬也容疑者(56)です。警察によりますと、崎浦容疑者は、26日午前8時過ぎ、大阪市淀川区十三東の路上でトラックを運転中に、バイクを運転していた大阪府吹田市の自営業・北橋新さん（37）をはねたに