２７日は早朝から濃霧となりました。午前７時ごろの奈良市内は真っ白な霧に包まれています。濃霧の影響により、午前９時３６分現在、近鉄の京都線・橿原線では、新田辺駅と橿原神宮前駅の間、橿原神宮前方面で遅れが出ていまるということです。また奈良線は、大和西大寺駅と近鉄奈良駅の間で、遅れと一部の列車が運休しています。