元フジテレビでフリーアナウンサーの石本沙織（45）が26日、自身のインスタグラムを更新。元人気アナの“先輩”とのランチを報告した。「逗子でのひと時会社の先輩であり逗子移住の先輩でもある、大橋マキさんとランチ！」とつづり、元フジテレビで現在はアロマセラピストとして活動する大橋マキさんとのツーショットを公開した。「会社では重なってないけど、スタイリストさんが一緒で、さらに逗子に来てからはよりお世話