ナゴヤ球場（中日新聞社提供）プロ野球中日や中日新聞社などは27日、2軍の本拠地を、現在活用しているナゴヤ球場（名古屋市中川区）から移転すると発表した。移る先は東海の地方公共団体から公募する。2026年に募集条件を公表し、30年代前半の実現を目指す。ナゴヤ球場は老朽化が進んでおり、拡張の余地も限られていることから移転が必要と判断した。候補地の大まかな条件はメイン球場、サブ球場、屋内練習場、選手寮などの整