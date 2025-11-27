「国営昭和記念公園」（東京都立川市、昭島市）で紅葉が見頃を迎えている。園内では、カエデやモミジなどが色づき、全長約３００メートルにわたってトンネルのように続くイチョウ並木も黄金色に染まっている。公園管理センターによると、約１８０ヘクタールの敷地には約８００種類の樹木などが植えられており、紅葉の見頃は１２月上旬まで続くという。３０日までは「黄葉・紅葉まつり」や夜のライトアップなどが行われている