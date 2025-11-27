11月25日夕方、新潟市中央区の路上で、正当な理由がないのにも関わらず、刃渡り6センチを超える包丁1本を所持していた疑いで自称・71歳の男が逮捕されました。銃砲刀剣類等取締法違反の疑いで逮捕されたのは、自称・新潟市中央区信濃町に住む無職の男（71）です。男は11月25日午後6時前、新潟市中央区文京町の路上で、正当な理由がないのにも関わらず、刃渡り6センチ超の包丁を手提げバックに入れ、所持していた疑いが持たれていま