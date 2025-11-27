元HKT48・外薗葉月（ほかぞの はづき）さん（26）が、プロ野球・巨人のリチャード選手（26）と結婚することを26日、自身の公式Xで報告しました。外薗さんは「この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。続けて「SHOOT THE MOON として、そして外薗葉月として、これまで以上にひとつひとつの活動に真摯に向き合いながら努めてまいります。これからも変わらぬご支援を賜れましたら