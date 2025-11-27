【食べマスあそーと ちいかわちいかわ パジャマver./ハチワレ パジャマver./うさぎ パジャマver.】 12月2日 発売予定 価格：各398円 バンダイは、「食べマスあそーと ちいかわちいかわ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわハチワレ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわうさぎ パジャマver.」の3商品を12月2日より、全国のセブン-