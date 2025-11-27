吉本新喜劇ＧＭの間寛平が２７日、大阪・なんばグランド花月でロックバンド「ガガガＳＰ（スペシャル）」とのコラボ楽曲「ＫａｎｐｅｉＣａｌｌｉｎｇ」を披露した。寛平は「おばちゃんおっちゃんをロックで元気づけたい！」と気合十分。約３０人（少ない！）から厳正なオーディションで選出された公式チアリーディングチーム（？）「おばちゃんズ」の４人を従え、１２月２４日にリリースされるパンクソングを熱唱した。寛平