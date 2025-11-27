紀州材を贅沢に詰め込んだ「Premium Gift Set（プレミアムギフトセット）」が、杢美(モクハル)から発売。本商品は、職人の手仕事が光る木製アイテムを丁寧に詰め合わせたセットで、結婚祝い・新築祝い・お歳暮・開店祝いなどの様々なギフトシーンにも適した内容となっています。ギフトの内容は、ミニまな板、鍋敷き、和柄コースター(2枚入り)、箸KURABI(青磁/淡桃釉)、ヒノキ箸置き(2個入り)※アレンジも可能。各商品を詳しく見て