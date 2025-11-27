俳優の上白石萌音（27）が27日、都内で行われた『太平洋セメント新CM発表会』に登場。「電車に乗っても気付かれない」と話し、謙虚な性格を垣間見せた。【全身ショット】清楚！ひらひらロングワンピで登場した上白石萌音上白石は自身のスゴいところは尋ねられ“平凡性”と回答。「ご覧のような容姿なので」と切り出した。司会から「顔も小さい」などとおだてられるも、「自分が映っている広告の前にいても1回も気付かれたこと