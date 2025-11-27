ファミリーレストラン「ココス」は11月5日より、テイクアウトとデリバリー限定の「ココスのクリスマス2025」の予約受付を開始している。ココス「ココスのクリスマス 2025」「ココスのクリスマス 2025」では、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”をはじめ、季節限定の包み焼きハンバーグやピッツァ、まろやかな味わいのハニーマスタードソースが付いた骨付きローストチキン、ほくほくのポテト、カリフォルニアタコサラダなどを