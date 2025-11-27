２０１３年に「餃子（ギョーザ）の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東（おおひがし）隆行さん（当時７２歳）を射殺したとして、殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の初公判が２６日、京都地裁（西川篤志裁判長）であり、田中被告は「私は決して犯人ではありません」と無罪を主張した。被告が殺害したことを示す直接証拠はなく、検察側は今後、３０人超の証人尋問を