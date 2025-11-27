俳優の剛力彩芽（33）が25日、Instagramを更新。困惑した表情を見せた最新ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】「一瞬誰？」激変した姿＆ファン驚きの近影（複数あり）2020年に個人事務所「株式会社ショートカット」を設立し、ドラマやバラエティー番組など幅広い分野で活躍している剛力。2025年9月6日、Instagramで映像配信サービス「Lemino」のオリジナルドラマ「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」に出演し