ロイター通信は、アメリカが今月ウクライナに提示した和平計画はロシア側が作成した文書をもとに作られたものだったと報じました。アメリカが今月提示した28項目の和平計画は、ウクライナの領土割譲や軍の規模縮小などが含まれているとされ、ウクライナ側に大きな譲歩を迫る厳しい内容となっていました。この和平計画について、ロイター通信は26日、関係者の話として、ロシア側が作成した文書をもとに作られたものだったと報じまし