UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第5節2日目が26日に各地で行われた。2位アーセナルは同勝ち点の1位バイエルンをホームに迎え、3-1で快勝。唯一の開幕5連勝を飾り、単独首位に浮上している。バイエルンのDF伊藤洋輝はベンチ入りしたが、出場機会は訪れなかった。レアル・マドリーとオリンピアコスの一戦では、FWキリアン・ムバッペが全4ゴールを挙げる大活躍。4-3で競り勝ったレアルは決勝トーナメント進出