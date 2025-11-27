岡山県の南端・玉野市が11月14日、「せとうちブルーエコノミーサミットin玉野」を開催。海洋資源を活用しながら新しいビジネスの可能性を探り、経済と暮らしの発展を目指すため、瀬戸内や岡山県外の沿岸地域で注目を集めるスタートアップ企業などが集い、パネルディスカッションや交流会が実施された。「せとうちブルーエコノミーサミットin玉野」○"ブルーエコノミー"を多角的に議論玉野市は岡山県の南端・瀬戸内海沿岸に位置し、