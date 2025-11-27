リコージャパンとネクスタは11月26日、両社の協業による製造業顧客向けDX（デジタルトランスフォーメーション）支援の拡大に向け、資本業務提携契約を締結したことを発表した。ネクスタの生産管理クラウド「SmartF」は中堅・中小製造業向けに、生産管理や基幹システムなどの幅広い領域をカバー可能な、サブスクリプション型のクラウドサービス。ユーザーが必要とする機能だけを選択して導入できるため、スモールスタートで利用を開