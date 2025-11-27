ボストン・セルティックス vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年11月27日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 117 - 114 デトロイト・ピストンズ NBAのボストン・セルティックス対デトロイト・ピストンズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし24-30で終了する。第2クォーターはボストン