今シーズンのトロント・ラプターズは、11月25日（現地時間24日、日付は以下同）のクリーブランド・キャバリアーズ戦を110－99で制して8連勝をマーク。直近13戦で12勝1敗と好調で、26日終了時点でイースタン・カンファレンス2位の13勝5敗を残している。 このチームには平均21.6得点に5.8リバウンド3.9アシスト1.1スティールを記録するブランドン・イングラム、同19.4