山口フィナンシャルグループは急伸。昨年６月につけた１９５９円を上回り、約１年５カ月ぶりに高値を更新した。２６日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．７３％）、または１５０億円。期間は１１月２７日～来年１０月３０日。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS