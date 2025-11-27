午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１２、値下がり銘柄数は４３０、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に電気機器、非鉄金属、情報・通信、銀行など。値下がりで目立つのは医薬品、水産・農林、機械。 出所：MINKABU PRESS