ａｂｃは大幅続伸している。２６日の取引終了後、「Ｗｅｂ３事業部」を１４日付で設立したと発表した。ＡＩによる自動生成技術とブロックチェーン連携を組み合わせた「誰もが簡単に参加できるＷｅｂ３ゲーム体験」を軸とした事業を推進するとしており、材料視した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS