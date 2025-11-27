「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、東北新社が「売り予想数上昇」で４位となっている。 同社が１４日に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は増収増益となったが、７５日移動平均線近辺では戻り売り圧力が強く、上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、４～９月期の売上高は前年同期比６．３％増の２１０億