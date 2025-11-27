ＭＩＴホールディングスやくろがね工作所が大幅安。川口化学工業やアスマークを含め、１１月期決算銘柄の一角が株価水準を大きく切り下げている。１１月期末の配当と株主優待の権利付き最終売買日は２６日だった。きょう２７日は配当権利落ちの影響が出ている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS