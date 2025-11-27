Ｕ－ＮＥＸＴＨＯＬＤＩＮＧＳは堅調。２６日取引終了後、コンテンツ配信サービス「Ｕ－ＮＥＸＴ」の課金ユーザーが１１月時点で５００万人を突破したと発表した。２００７年に「ＧｙａＯＮＥＸＴ」としてサービスを開始してから１８年のユーザー１００万人突破まで１１年あまりを要したが、そこから７年で５倍の規模にまで拡大したことになる。 出所：MINKABU PRESS