エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手（35）が引退する可能性を26日（日本時間27日）、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。レンドンは19年にナショナルズで打点王（126打点）に輝き、エンゼルスと2020年に7年2億4500万ドル（当時約377億3000万円）の大型契約を結んだ。ただ、故障でたびたび欠場を繰り返し、同年以降は出場試合数が60試合以上のシーズンは1度もなく、今季も股関節を手術した影響でシーズンを全休した。来