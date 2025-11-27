DeNeelが、2026年1月28日に4thミニアルバム『BRAIN WASH』をリリースすることを発表した。『BRAIN WASH』は“危ういムード”、“毒気”、“都市の狂気”をブレンドした新境地のロックサウンドを集めたミニアルバム。2025年にリリースされ大きな注目を集めた「ライムライト」「ook」「ブラックアウト」「存在A」に加え、新曲4曲を収録した全8曲入りとなっている。また、本日11月26日にはニューデジタルシングル「ノスタルジア」をリ