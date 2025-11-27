【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月26日、日向坂46の五期生による単独ライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』が千秋楽を迎えた。 ■テーマは「好きを超えろ」 『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2023年以来の開催。3月にお披露目されたばかりの日向坂46五期生は、一部をのぞいて楽曲を総入れ替えするという2パターンのセットリストに挑み、10