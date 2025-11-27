政府、与党は、投資用不動産を利用した相続税の節税を抑制する検討に入ったことが27日、分かった。現在は不動産の価値を算出するのに路線価などを使っているが、購入時の価格を基準とするよう見直し、実際の価値に応じた徴税にする。