松下奈緒が主演する2026年1月5日スタートのドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、物語のキーとなる重要人物として、桜井ユキと宮沢氷魚の出演が発表された。【写真】桜井ユキ＆宮沢氷魚が共演した『しあわせは食べて寝て待て』最終回より本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美し