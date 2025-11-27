千玄室さん茶道裏千家の前家元で、今年8月に102歳で亡くなった千玄室さんのお別れの会が27日、京都市の国立京都国際会館イベントホールで開かれた。式典は行わず、参列者が献花して追悼する形で開催。千玄室さんは千利休から数えて15代家元。太平洋戦争中に特攻隊員となった経験から、茶道を通じて世界平和を訴えてきた。文化勲章を受章。フランスでもレジオン・ドヌール勲章を受け、国連教育科学文化機関（ユネスコ）親善大使