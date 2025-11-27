教員が女児らを盗撮し、SNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警は27日、女児の着替えを盗撮したなどとして性的姿態撮影処罰法違反容疑などで岡山県備前市立小の教諭（27）を再逮捕した。容疑を認めている。