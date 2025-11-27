ひうらさんの「2本目の軸」（画像：youtubeチャンネル「ひうらさとるのドラマと温泉」より）【写真】ひうらさんの本棚人生100年時代。キャリアも私生活も、花を咲かせるのは一度きりではもったいない。四季咲きの花のように、年齢と経験を重ねながら、自分だけの花を何度でも咲かせていく人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く、新しい時代の人物伝。今回登場するのは、漫画家のひうらさとるさん（59）。『ホタルノヒカリ』