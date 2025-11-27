在日韓国人の李相日（イ・サンイル）監督（51）がメガホンを取った映画『国宝』が、日本の歴代実写映画興行1位に上り詰めた。韓国映画会社「メディアキャッスル」によると、今年6月初めに日本で公開された『国宝』は24日までに興行収入173億7739万円を記録し、2003年の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の記録（173億5000万円）を上回った。日本実写映画の興行記録が更新されたのは22年ぶりのことだ。