グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、最新作「東京ばな奈のキャラメルチーズケーキ」が2025年12月3日(水)に登場！東京土産No.1の「東京ばな奈」シリーズから、とびきりグルメなキャラメルチーズケーキの誕生します。 東京ばな奈ワールド「東京ばな奈のキャラメルチーズケーキ」 発売日：2025年12月3日(水)より通年価格：4個入 777円(税込)、6個入 1,188円(税込)販売場所：東京ばな奈スタジオ 1